L’Ascoli vuole tornare a sorridere. Ore calde anche per la società

concentra le proprie forze sul Gubbio, mentre nelle prossime ore si attende una nuova proposta per l’acquisizione delle quote societarie attualmente in mano al patron Massimo Pulcinelli. La questione relativa alla cessione societaria è tornata a scaldarsi improvvisamente a seguito dell’ipotesi venuta in essere ma non andata a buon fine la scorsa estate quando, all’indomani della dolorosa retrocessione in C, a portare avanti un discorso con l’imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer era stata la Metalcoat di Matteo Trombetta Cappellani e sua moglie Cinzia. La fumata nera della trattativa era poi stata inevitabilmente seguita dall’inevitabile serie di attività necessarie e poste in essere dal club per prepararsi in fretta ad affrontare la nuova imminente stagione. Il cammino della squadra dopo un poco esaltante avvio fatto registrare dall’allora tecnico Massimo Carrera, purtroppo ha poi preso una piega ancor peggiore con i due avvicendamenti in panchina attraverso i quali l’incarico di guidare la prima squadra è stato successivamente affidato prima a Cristian Ledesma poi a Mimmo Di Carlo.