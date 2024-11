La minaccia di Putin | Ora la guerra è globale pronti a colpire USA e Gran Bretagna

Leggi su Dayitalianews.com

Gli USA e lahanno dato il via libera agli attacchi in territorio russo con i missili forniti dal governo Biden, senza dimenticare la fornitura di mine anti-uomo, una doppia mossa che ha fatto infuriareche, definendo la”, si è riservato il diritto diinfrastrutture militari di Londra e Washington. Parole sinistre e minatorie quelle pronunciate dal presidente russo in un drammatico discorso alla nazione, durante il quale ha annunciato il test di un nuovo missile balistico ipersonico, l’Oreshnik, su un obiettivo militare in Ucraina.Le sinistre minacce diKiev aveva denunciato il lancio di un missile balistico intercontinentale, una vicenda sulla quale Mosca si era prima trincerata dietro un “”, per poi rivelare la verità. Il missile sarebbe in grado diobiettivi lontanissimi, anche gli USA, con testate nucleari, una versione smentita da un funzionario americano, secondo il quale si tratterebbe solo di un vettore a medio raggio.