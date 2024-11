Bergamonews.it - Istituto Maironi Da Ponte, studenti al freddo, la preside: “Problema risolto”

Presezzo. Da più di dieci giorni, glidell’Dasono costretti a seguire le lezioni senza riscaldamento nelle aule. Al contrario, alcune zone della scuola, come i corridoi, risultano correttamente riscaldate, ma nelle aule la temperatura rimane troppo bassa, costringendo gli alunni a seguire le lezioni indossando la giacca per cercare di difendersi dal.Ilè stato segnalato dai rappresentanti d’alla, ma ad oggi la situazione non sembra essere cambiata. Nonostante siano già trascorsi dieci giorni, ilnon è stato.Un genitore, preoccupato per la situazione, ha inviato una mail sia all’sia all’associazione dei genitori per chiedere chiarimenti, richiesta che non ha ricevuto risposta.Non è stato ancora chiarito se il malfunzionamento del riscaldamento sia dovuto a un guasto tecnico o a un altro tipo di disservizio.