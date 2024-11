Ilrestodelcarlino.it - “Influenza, gli antibiotici non servono e poi diventano inefficaci”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 22 novembre 2024 – Utili, nella giusta misura. Dannosi se assunti in abbondanza. Uno dei grandi temi della sanità di oggi e domani è quello dell’antibiotico-resistenza: a furia di usarli (e di abusarne), glifiniscono per perdere la loro efficacia perché i batteriresistenti. Questa per l’Oms è la settimana mondiale sull’uso consapevole di questi farmaci: l’Ausl Romagna ne approfitta per rilanciare l’attenzione sul tema. "L’intensivo e spesso inappropriato utilizzo degliha portato a un progressivo aumento di microrganismi resistenti alle cure farmacologiche disponibili, rappresentando oggi in tutto il mondo un grave problema per la salute pubblica – spiega il dottor Carlo Biagetti, direttore del programma aziendale e stewardship antimicrobica dell’Ausl –.