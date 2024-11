.com - Il sacro rito del momijigari in Giappone

Sin dai tempi antichi, la culturase ha nutun profondo legame con la natura e i suoi cicli. Un’intera tradizione secolare, il, celebra uno degli spettacoli più incantevoli del regno naturale: la fiammeggiante metamorfosi delle foglie d’acero in autunno.Il termine, che letteralmente significa “caccia alle foglie d’acero”, risale a quando i nobili delle epoche passate si recavano nei luoghi più pittoreschi per ammirare questo fenomeno. Quello che un tempo era un privilegio riservato all’élite è ora un’usanza popolare in cui intere famiglie si immergono nella rigogliosa tavolozza autunnale.L’autunno inè un’apoteosi di colori. I pendii montuosi si trasformano in un arazzo cangiante di rosso intenso, arancio vibrante e oro splendente. Le fronde di acero diventano le indiscusse protagoniste di questo spettacolo cromatico annuale.