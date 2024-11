Giorgettigrande incertezza promuovere domanda per crescita

Quotidiano.net - Giorgetti,grande incertezza, promuovere domanda per crescita

Leggi su Quotidiano.net

"La conferma degli effetti economici" delle misure strutturali contenute in manovra "può contribuire ad attenuare i timori legati all'delle prospettive economiche e a favorire una piena ripresa dei consumi ancora frenata come dimostrano i dati dell'Istat.lain un contesto di grandeè una delle chiavi cruciali per realizzare lache abbiamo previsto nel 2025". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con l'assemblea annuale dell'Anci a Torino. "Sebbene il comparto degli enti territoriali sia riuscito a tenere sotto controllo i propri conti nel corso degli anni, la realizzazione degli obiettivi complessivi del paese previsti per i prossimi anni e quindi le esigenze di coordinamento della finanza pubblica richiedono un contributo da parte di tutti, e quindi anche degli amministrazioni", ha detto il ministro.