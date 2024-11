Metropolitanmagazine.it - Altro Club italiano sotto le grinfie degli americani: dopo la Roma, l’Inter e Milan, ora occhi su..

Unsarebbe finito nel mirino di investitori statunitensi che si potrebbe aggiungere alle proprietà già presenti in Italia, dai Friedkin allaa RedBird e Oaktree in casaed Inter. Si tratta del Verona di Setti. Secondo quanto riportato da ‘Bloomberg’, infatti, sull’Hellas Verona ci sarebbe il forte interesse di “Presidio Investors“, un gruppo di private equity con sede ad Austin, in Texas, specializzato in operazioni di società di medie e piccole dimensioni. Presidio starebbe raccogliendo una cifra che potrebbe essere intorno ai 75 milioni di euro per acquisire la quota di controllo del.“Io rimarrei all’Hellas 40 anni – aveva dichiarato in passato Setti – ma so di non poter competere con certe proprietà e ho sempre detto di essere disposto ad ascoltare chi potrebbe acquistare ile avere una disponibilità economica superiore alla mia.