Al via la prima edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori

Si è tenuta a Palazzo Lombardia ladeldei(SGTT) promossa da Feries, leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online, in collaborazione con Regione Lombardia. Un evento partecipato che ha avuto l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori del comparto per dare impulso a una crescita organica e consapevole delrurale, esperienziale e diffuso che caratterizza il nostro Paese.Ilrurale in Italia, infatti, rappresenta un’opportunità unica di sviluppo economico e di implementazione di un nuovo modello turistico in grado di unire tradizione e innovazione. Tuttavia, il settore, che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita, risulta ancora particolarmente frammentato e per questo necessita di un sistema integrato che permetta agli attori che ne fanno parte di unirsi e fare rete.