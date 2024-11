Ilrestodelcarlino.it - "Vogliamo arrivare ai playoff poi vedremo che cosa fare. Puntiamo sulla continuità"

Imbrò, aveva detto che prima o poi si sarebbe ritrovato: domenica la miglior prestazione in maglia Vuelle con il record di assist in carriera (10). Contento? "Sì, ma sono contento soprattutto per la vittoria che ci dà fiducia per il prosieguo della stagione. La prestazione personale viene dopo e passa in secondo piano perché questo è uno sport di squadra". Tutti parlano sempre delle sue triple, ma forse hanno dato più vantaggi alla squadra i suoi assist che le sue bombe, concorda? "Bè, quando smazzi un assist a un compagno che segna comodamente alla fine siamo felici in due. Ed è quello il mio compito visto che sono un play. C’è stato più movimento di palla e tutti si sono sentiti più coinvolti, i ‘roll’ di Quirino sono stati premiati, poi anche i lunghi rispondono fornendo blocchi e movimenti preziosi in difesa".