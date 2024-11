Lapresse.it - Ucraina, Kiev lancia missili britannici in Russia. Da Usa ok all’utilizzo di mine antiuomo

Dopo il via libera all’uso dia lungo raggio Atacms di fabbricazione statunitense, l’amministrazione guidata da Joe Biden ha concesso aanche l’utilizzo delle. “Leterrestri che cercheremmo di fornire loro sarebberoterrestri non persistenti, che possiamo controllare quando si auto-attivano, si auto-distruggono e questo le rende molto più sicure rispetto a quelle che si stanno creando da soli”, ha spiegato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin. A questo si aggiunge anche un’ulteriore assistenza alla sicurezza da parte di Washington del valore di 275 milioni di dollari che comprenderà munizioni, droni,, pezzi di ricambio e servizi.tiin territorio russoIntanto, l’esercito ucraino, secondo quanto rivelato dal Guardian, ha ampliato la propria capacità offensiva attraverso altre armi fornite dagli alleati, ovvero iStorm Shadow, che sono statiti per la prima volta in territorio russo.