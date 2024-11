Tutti i bluff di Meloni

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Tra autonomia differenziata demolita dalla Corte Suprema e la farsa del centro migranti in Albania, laaccumula insuccessi. Però la gente la vota.Emiliano Tullivia emailGentile lettore, ilchiamatoha limiti culturali e caratteriali che saranno la sua e nostra rovina. Stampa e tv scodinzolano evitando di dar rilievo ai fiaschi. Per questo molti la votano. E dire che le buffonate sono tante. Ricorda il comico russo che al telefono si finse un leader africano? In preda a smisurata autostima, lasi vantò di avere “un’idea per terminare la guerra in Ucraina”. Da allora il mondo attende che tiri fuori la sua grandiosa idea per dare scacco matto a Russia, Ucraina, America e Nato. Una vera pagliacciata, che la dice lunga sull’imperatrice di tutte le Italie diplomata all’alberghiero.