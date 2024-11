Lanazione.it - Spaccio di eroina e cocaina, due arresti vicino a scuola

Grosseto, 21 novembre 2024 – Stava girando nella zona di via Roma e via don Minzoni in attesa di prendere la consueta “dose” di droga. Ma quando si è avvicinata all’auto, all’interno della quale l’aspettavano i due spacciatori, a guardare lo scambio, da lontano, c’erano anche i poliziotti che da tempo stavano controllando quella zona. Gli agenti della Squadra mobile sono intervenuti dopo aver individuato un’auto blu, sulla quale viaggiavano due nordafricani (di 34 e 30 anni), poco dopo arrestati perdi droga. L’arresto è stato convalidato ieri dal giudice Giuseppe Coniglio e i due nordafricani sono finiti aglidomiciliari. Uno dei due stranieri stava viaggiando in quella zona, abitualmente frequentata da spacciatori, e per questo motivo tenuta d’occhio dalle Forze dell’ordine.