Sciopero della sanità | l’Abruzzo si mobilita con adesioni record all’80%

L'Aquila - Operatori sanitari in piazza contro il sottofinanziamento: Grimaldi denuncia stipendi fermi epubblica a rischio privatizzazione.si schiera in prima linea nel grandenazionale, con un tasso di adesione stimato attorno, perfettamente in linea con la media nazionale. La protesta, organizzata da sindacati come Anaao Assomed, Cimo e Nursindap, ha portato un folto gruppo di operatori sanitari dalla regione alla capitale: due pullman sono partiti per Roma, dove si è svolta una manifestazione di protesta in piazza Santi Apostoli, gremita nonostante il maltempo. La voce dei medici: promesse non mantenute Il segretario regionale di Anaao Assomed, Alessandro Grimaldi, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e presidente dell’ordine dei medici provinciale, ha denunciato l’immobilismo del Governo.