Russia e Ucraina al bivio tra escalation e trattativa L’ambasciatore | Tregua realistica

Roma, 21 novembre 2024 – Un presidente, Trump, che si prepara a una mediazione quasi impossibile e lo spettro del nucleare che viene evocato troppo di frequente.Gianpaolo Scarante, diplomatico di lungo corso e attualmente docente all’Università di Padova, dove insegna Teoria e tecnica della negoziazione internazionale, spiega perché la pace fraè ancora lontana. Ambasciatore Scarante, che significato attribuisce alla firma della nuova dottrina nucleare da parte di Putin? “La reazione russa è stata immediata. Il rischio di conflitto nucleare si avvicina un po’. Tutti gli analisti concordano nel dire che l’autorizzazione all’utilizzo dei missili americani data da Biden non cambia le sorti del conflitto. La domanda da porsi è se sia valsa la pena di modificare la propria dottrina nucleare per un’operazione che non modifica l’esito della guerra e se la concessione fatta da Biden, in questo momento, non abbia qualche controindicazione, perché aumenta il rischio dimilitare”.