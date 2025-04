No della Consulta al terzo mandato Finita l’era di De Luca e di Zaia

Luca, e del suo collega veneto, il leghista Luca Zaia. La legge della Regione Campania che consentiva al presidente della giunta regionale uscente – che avesse già svolto due mandati consecutivi – di candidarsi per un terzo, è stata dichiarata ieri incostituzionale.La motivazione della ConsultaL’articolo 1 della legge n.16/2024 della Regione Campania, spiega una nota di Palazzo della Consulta, “dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi”, ha tuttavia stabilito che, “ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”. Lanotiziagiornale.it - No della Consulta al terzo mandato. Finita l’era di De Luca e di Zaia Leggi su Lanotiziagiornale.it Crollano i sogni di gloria del presidente campano, Vicenzo De, e del suo collega veneto, il leghista. La leggeRegione Campania che consentiva al presidentegiunta regionale uscente – che avesse già svolto due mandati consecutivi – di candidarsi per un, è stata dichiarata ieri incostituzionale.La motivazioneL’articolo 1legge n.16/2024Regione Campania, spiega una nota di Palazzo, “dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidenteGiunta regionale chi, allo scadere del secondo, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi”, ha tuttavia stabilito che, “ai fini dell’applicazionepresente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigorepresente legge”.

