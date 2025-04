Boban spiazza | Barcellona? Se avesse giocato contro l’Inter gli avrebbe fatto 3 gol i nerazzurri possono far male

Boban, ha detto la sua sulle possibilità di successo dell'Inter in un'ipotetica semifinale contro il Barcellona

Nonostante la vittoria roboante sul Borussia Dortmund all'andata dei quarti di finale di Champions League per 4 a 0, secondo Zvone Boban in un'ipotetica semifinale il Barcellona potrebbe soffrire parecchio le qualità dell'Inter di Simone Inzaghi. Questa l'analisi e il commento dell'ex Milan dagli studi di Sky Sport dopo la vittoria dei blaugrana sui tedeschi, considerando alcune amnesie difensive della squadra di Flick. Di seguito le dichiarazioni dell'ex calciatore dei rossoneri il quale spenderebbe la propria fiches sulla squadra di Inzaghi.

PAROLE – «Se avesse giocato l'Inter questa sera, gli avrebbe fatto 3 gol, poi magari anche il Barcellona ne fa tre.

