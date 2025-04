Vanessa Incontrada la svolta | da dove riparte

Vanessa Incontrada e Marco Bonini da ieri sera, mercoledì 9 aprile, su Canale5 in prima serata. Ambientata a Livorno, la fiction vede protagonista l'amata attrice catalana, nel ruolo di Lavinia, avvocata di successo, e Bonini che intepreta Matteo Santovito, un poliziotto. Una coppia affiatata e serena, con due figli: Camilla (Margherita Attorre), diciottenne solare che adora condividere ricette sui social, e Roberto (Edoardo Miulli), quattordicenne timido e patito di canottaggio. Gli equilibri della famiglia, però, vanno in pezzi quando una tragedia si abbatte sulla loro vita: la figlia, un venerdì sera, esce di casa e scompare misteriosamente. I genitori, allarmati, cominciano a cercare Camilla. Liberoquotidiano.it - Vanessa Incontrada, la svolta: da dove riparte Leggi su Liberoquotidiano.it Una figlia diciottenne un venerdì sera esce di casa e scompare misteriosamente. Parte da questo evento la nuova serie tv Tutto quello che ho cone Marco Bonini da ieri sera, mercoledì 9 aprile, su Canale5 in prima serata. Ambientata a Livorno, la fiction vede protagonista l'amata attrice catalana, nel ruolo di Lavinia, avvocata di successo, e Bonini che intepreta Matteo Santovito, un poliziotto. Una coppia affiatata e serena, con due figli: Camilla (Margherita Attorre), diciottenne solare che adora condividere ricette sui social, e Roberto (Edoardo Miulli), quattordicenne timido e patito di canottaggio. Gli equilibri della famiglia, però, vanno in pezzi quando una tragedia si abbatte sulla loro vita: la figlia, un venerdì sera, esce di casa e scompare misteriosamente. I genitori, allarmati, cominciano a cercare Camilla.

