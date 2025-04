Carlo e Camilla venti minuti a sorpresa da Francesco malato | Felicissimi dell’invito

Repubblica.it - Carlo e Camilla, venti minuti a sorpresa da Francesco malato: “Felicissimi dell’invito” Leggi su Repubblica.it Prima rinviato e poi annullato per la degenza al Gemelli, l’incontro ha avuto un carattere privato. Gli auguri del Papa per l’anniversario di nozze dei reali

Carlo e Camilla, venti minuti a sorpresa da Francesco malato: “Felicissimi dell’invito” - Prima rinviato e poi annullato per la degenza al Gemelli, l’incontro ha avuto un carattere privato. Gli auguri del Papa per l’anniversario di nozze dei reali ... (repubblica.it)

Re Carlo e Camilla, visita privata (a sorpresa) al Papa. Prima il discorso in italiano alle Camere - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)

Re Carlo e Camilla, fuori programma dopo la visita in Parlamento: «Sono andati a prendere il gelato a piedi, ma non hanno pagato» - Re Carlo e la Regina Camilla festeggiano il loro ventesimo anniversario a Roma con un bel gelato. I Reali d'Inghilterra sono in visita a Roma e tra un impegno pubblico e l'altro, ... (msn.com)