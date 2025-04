The Last of Us | HBO annuncia ufficialmente la stagione 3

stagione sia ancora andata in onda, HBO ha già deciso di rinnovare The Last of Us per una terza stagione, confermando ancora una volta la centralità del franchise tra le sue produzioni di punta.Dopo il successo straordinario della prima stagione – che ha adattato l'intero primo videogioco creato da Naughty Dog – e in attesa dell'arrivo della seconda, lo studio ha deciso di non perdere tempo. Il rinnovo anticipato di The Last of Us 3 rappresenta un chiaro segnale di fiducia da parte di HBO nella visione condivisa da Craig Mazin e Neil Druckmann.Un fenomeno che continuaL'adattamento televisivo ha mantenuto una sorprendente fedeltà al materiale originale, guadagnandosi lodi dalla critica e dagli appassionati del videogioco. Con The Last of Us Part II, uscito nel 2020 e molto più denso e complesso del primo capitolo, il team creativo ha già confermato l'intenzione di suddividerlo in più stagioni.

