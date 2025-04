.com - Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli ingrana la quinta: Pressano battuto 32-29 al PalaQuaresima

La squadra di Palazzi trova l’allungo nei minuti finali al termine di una sfida equilibrata: ora è a +3 dalla zona play-out, 9 aprile 2025 – Lacontinua a scrivere la storia in Serie Adie batte anche, ottenendo lavittoria consecutiva. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno32-29 la formazione trentina nella 22^ giornata di campionato nel turno infrasettimanale di mercoledì 9 aprile. Al termine di una sfida equilibrata, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, i locali sono più lucidi nel finale e riescono a piazzare il colpo del ko. Oraè in vantaggio di 3 punti sulla zona play-out occupata proprio dae Camerano.Primo tempo L’inizio di partita è molto contratto, vista l’importanza della porta in palio. Albanesi neutralizza due tiri, Loizos fa gli staordinari su Stappini.