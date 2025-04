Lanotiziagiornale.it - Dall’Ue la prima risposta agli Usa. E Trump mette in pausa i dazi

Ancora una volta Donaldcambia le carte in tavola e rovescia la prospettiva sui. Il presidente americano sospende immediatamente e per tre mesi, nel giorno della loro entrata in vigore, ireciproci a tutti i Paesi che hanno manifestato l’intenzione di negoziare, mantenendo però per tutti la tariffa base del 10%.Punita invece per aver reagito la Cina, contro cui scattanosino al 125% dopo che il Dragone aveva annunciato, a sua volta, tariffe dell’84% sul made in Usa.dell’Europa aiUsaIntanto Bruxelles dà il via libera alla controffensiva commerciale contro gli Stati Uniti. L’Unione europea ha approvato il pacchetto di contro-inalle tariffe imposte da Washington su acciaio e alluminio.Le misure scatteranno in tre fasi: dal 15 aprile, dal 16 maggio e infine dal primo dicembre.