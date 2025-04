Le tre rose di eva in piena notte clamoroso su Canale 5

rose di Eva) Nella notte tra domenica e lunedì cosa ha tenuto svegli tra le 3 e le 5 di mattina quasi 120mila italiani? Non una gara di Formula 1 o di MotoGP o una partita di Sinner. A tener sveglia tutta questa gente ci ha pensato la replica della soap italiana Le tre rose di Eva, trasmessa per la prima volta su Canale 5 nell'aprile 2012, esattamente 13 anni fa. La serie, ambientata in una località di fantasia nella provincia di Arezzo, parte con l'omicidio del noto imprenditore vinicolo Luca Monforte, di cui è stata accusata ingiustamente colpevole Aurora Taviani la quale, dopo 8 annidi carcere, esce e fa ritorno a casa. La trama vede al centro la tormentata storia d'amore tra Aurora e Alessandro Monforte, figlio di Luca, con intorno gli intrighi e i tradimenti che riguardano anche le sorelle di Aurora, Tessa e Marzia. Liberoquotidiano.it - Le tre rose di eva, in piena notte... clamoroso su Canale 5 Leggi su Liberoquotidiano.it Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Le tredi Eva) Nellatra domenica e lunedì cosa ha tenuto svegli tra le 3 e le 5 di mattina quasi 120mila italiani? Non una gara di Formula 1 o di MotoGP o una partita di Sinner. A tener sveglia tutta questa gente ci ha pensato la replica della soap italiana Le tredi Eva, trasmessa per la prima volta su5 nell'aprile 2012, esattamente 13 anni fa. La serie, ambientata in una località di fantasia nella provincia di Arezzo, parte con l'omicidio del noto imprenditore vinicolo Luca Monforte, di cui è stata accusata ingiustamente colpevole Aurora Taviani la quale, dopo 8 annidi carcere, esce e fa ritorno a casa. La trama vede al centro la tormentata storia d'amore tra Aurora e Alessandro Monforte, figlio di Luca, con intorno gli intrighi e i tradimenti che riguardano anche le sorelle di Aurora, Tessa e Marzia.

Le tre rose di eva, in piena notte... clamoroso su Canale 5. Le tre rose di Eva 3, dal 20 marzo su Canale 5, trama e foto. Stasera ultima puntata de “Le tre rose di Eva”. Come nasce e si sviluppa una serie unica nel suo genere: intervista esclusiva allo sceneggiatore Michele Abatantuono. Le tre rose di Eva, Safroncik: «Meglio Centovetrine delle serie latine». Le tre rose di Eva 3, terza puntata: Aurora e Alessandro tornano insieme, ma chi è Davide?. Anna Safroncik: "Aurora ora è una mamma ricca che ritrova l'amore di Alessandro". Ne parlano su altre fonti

Le tre rose di Eva in streaming - La serie TV Le tre rose di Eva in streaming legale completo è disponibile in italiano su Infinity+, Mediaset Infinity. Per ogni piattaforma streaming scopri se puoi guardare in abbonamento ... (movieplayer.it)

Le tre rose di Eva - Cast - Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma ... (movieplayer.it)

Le Tre Rose: all'ultima di campionato finalmente è meta - (Nella foto: partita Urpa Alessandria - Tre Rose, con presentazione della maglia in ricordo di Ange Jordan Tchombia, 16.02.2025) E le Tre Rose tornano a meta nell'ultima partita di campionato! Dopo ... (casalenews.it)