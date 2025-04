Lanotiziagiornale.it - Meloni non vede l’ora di volare al capezzale di Trump. Intanto la crescita dell’Italia cola a picco

Come ampiamente annunciato il nuovo Def, ribattezzato Documento di finanza pubblica, tratteggia solo lo scenario tendenziale e non quello programmatico. Il contesto è “difficile”, dice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che resta “ottimista”: “Nonostante il dimezzamento delle previsioni di, incredibilmente la finanza italiana rispetta tutto gli indicatori”.Giorgetti quasi sembra giustificarsi, mettendo in chiaro la difficoltà di stilare delle stime in un momento geopolitico così delicato e in divenire.“Viene adottato in una situazione molto complessa sotto l’aspetto economico globale e quindi nei riflessi sull’economia nazionale. Questo rende molto complesse e difficili, perfino aleatorie, le previsioni non solo a lungo termine ma anche a breve”, spiega.per quest’anno dimezzata allo 0,6%Le stime sono in linea con quelle dei principali previsori.