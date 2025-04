Il ricatto commerciale

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La manovra di Trump sui dazi equivale a unplanetario. Adesso voglio vedere chi si piegherà e chi invece resisterà a questo predone internazionale. Mario D’Iginovia emailGentile lettore, le posizioni dei Paesi dipenderanno dalle realtà dei loro import-export. Alcuni hanno nell’America il principale o uno dei principali partner commerciali, come l’Italia; altri invece hanno poco o nessun interscambio con gli Usa, come i Paesi africani e l’India. Per il resto alcune posizioni già si delineano. Sul fronte della resistenza ci sono Cina e Canada, la prima perché è il nemico dichiarato di Trump e subisce addirittura tariffe del 104%, la seconda perché è vittima non solo dei dazi ma anche della surreale intenzione trumpiana di annettersi il Paese. Sul fronte “morbido” ci sono Giappone, Sud Corea, India e Regno Unito.