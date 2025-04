Lanotiziagiornale.it - “Zero euro dalla Sanità alla Difesa”. Ma la Salute rischia il collasso

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Camera, il ministro dellaOrazio Schillaci ha risposto al question time con la formula più rassicurante possibile: “Nessun dirottamento di risorse”. Ha parlato di “strumentalizzazioni infondate” e “accostamenti fuorvianti” tra politica sanitaria e politica militare, rivendicando “una visione integrata” e “un impegno crescente per ladegli italiani”. Ma la realtà, fuori dal perimetro del Parlamento, è molto meno rassicurante.Lapubblica è in crisi strutturale. I medici e gli infermieri italiani sono tra i meno pagati d’pa. Gli ospedali chiudono reparti per mancanza di personale. Le liste d’attesa si allungano. Mezzo milione di persone in Italia – ha ricordato la deputata del M5s Gilda Sportiello – non ha più soldi per curarsi. Centomila sono bambini.