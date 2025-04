Lanotiziagiornale.it - Dal Consorzio di Cagliari, appalto alla moglie del presidente Comandini

Un affidamento da 139mila euro dato senza gara dalIndustriale Provinciale di(Cacip)società Interforum srl, rappresentata legalmente ddell’attualedel Consiglio regionale sardo, nonché segretario regionale del Partito democratico sardo, Piero, quando quest’ultimo era già in carica. È quanto scoperto in esclusiva da La Notizia. Unassolutamente lecito, diciamolo subito, che però pone forse una questione di opportunità.L’d’Urgenza e il preventivoPer raccontare questa storia, bisogna partire dall’ottobre del 2024, quando con la determina 271 il direttore del Cacip, Stefano Mameli, chiedeva a Interforum un preventivo per “il Servizio di supporto Cacip”. Si tratta, come si legge nel documento, di un “affidamento diretto ex articolo 50”, cioè senza gara competitiva.