Pomezia incendio in un maneggio | il fuoco aggredisce un cavallo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 novembre 2024- La sala operativa del Comando di Roma ha inviato oggi alle ore 06.45 in via di Spregamone. la Squadra di22/A con l’Autobotte per unall’interno di un. Le operazioni di spegnimento hanno interessato una costruzione adiacente ile una parte della stalla dove rimaneva leggermente ustionato sul dorso un. Sono rimaste inoltre intossicate dai fumi due persone che sono state assistite dai sanitari del 118 di cui una è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso. Sul posto le Forze dell’Ordine.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.