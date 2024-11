Biccy.it - Opinioniste Mediaset chiedono la squalifica di Lorenzo: “Va cacciato”

Anche ieri Myrta Merlino si è occupata del Grande Fratello nell’ultima parte del suo Pomeriggio 5. In studio con la conduttrice c’erano anche due, che non hanno risparmiato critiche ad uno dei gieffini. Myrta ha mostrato le immagini diSpolverato e dei suoi attacchi continui a Helena Prestes e Javier Martinez e poco dopo Anna Pettinelli e Caterina Collovati si sono scagliate contro il modello milanese, dcibhiarando che secondo loro il Grande Fratello dovrebbe prendere il più forte dei provvedimenti: ladal gioco.#GrandeFratello, Anna Pettinelli: “Dovrebbero cacciare, un uomo non si può rivolgere così alle donne”#Pomeriggio5 pic.twitter.com/heaLOgM3WA— Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 20, 2024Pettinelli e Collovati contro Spolverato: i commenti delle