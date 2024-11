Gaeta.it - Nevicate in arrivo a Trento: previsioni segnalano accumuli durante la notte

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 21 novembre segna l’inizio di un cambiamento significativo nel clima della provincia di. Le, fornite da Meteotrentino, annuncianoche potranno interessare gran parte del territorio, compresi i fondovalle, dove si prevede l’accumulo di alcuni centimetri di neve. Questi eventi meteorologici, sebbene non comuni a novembre, sono attesi in modo particolare per la serata e la, portando a una gestione attenta della viabilità locale.Dettagli sulleprevisteA partire dalla serata odierna, i fiocchi di neve hanno già iniziato a cadere nelle zone montuose, ampliando progressivamente la loro area di influenza verso il basso. Nel corso delle ore serali, da circa le 20 alle 24, è possibile che anche la città divenga interessata dalle precipitazioni.