Meccanico ucciso nel Cosentino arrestato il nipote 40enne

Svolta nelle indagini sul decesso di Ugo Lofrano,di 74 anni trovato morto nella sua officina a Verbicaro, nel. Le autorità hanno, con l’accusa di omicidio, ilBiagio Lofrano, 40 anni e anch’egli. Secondo l’accusa, avrebbelo zio a seguito di una lite scaturita per motivi lavorativi. L’arma del delitto era stata trovata a pochi metri dal corpo della vittima. Si tratta di un tubo in metallo sottoposto a sequestro per accertamenti. Biagio è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Paola. Sul corpo di Lofrano è stata disposta l’autopsia. Articolo completo:nelildal blog Lettera43