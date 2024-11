L’Italia vince la Billie Jean King Cup | la rassegna stampa dopo la finale con la Slovacchia

Leggi su Sportface.it

ha vinto la quintaCup della sua storia (prima sotto la nuova denominazione). Le ragazze di Tathiana Garbin hanno riportato la coppa nel nostro Paeseundici anni raggiungendo Spagna e Russia nell’albo d’oro. Da Errani, Pennetta, Vinci, Schiavone e Knapp (2013 contro la Russia) a Errani, Paolini, Bronzetti, Cocciaretto e Trevisan.battuta incon Sarita sempre presente e, probabilmente, nella stagione migliore della carriera. Tutti i quotidiani sportivi, e non, hanno dato ampio spazio in prima pagina alle azzurre. “Queen Mondiali” titola il Corriere dello Sport. “Ragazze che forza” apre la Gazzetta dello Sport con la foto del gruppo che solleva la coppa. “Meravigliose!” per Tuttosport. “Le azzurre del tennis sul tetto del mondo” scrivono in prima pagina Corriere della Sera e La Repubblica.