Ilgiorno.it - La truffa del trading online: "Chiamate anche in ospedale. Così si è preso 880mila euro"

Neil ricovero della vittima nel reparto di Nchirurgia del San Carlo, per un grave incidente, ha fatto desistere itori. Il sedicente consulente ha continuato a telefonare, sostenendodi essersi "recato in chiesa a pregare", con il solo obiettivo di continuare a prosciugare i suoi risparmi. "Diceva con toni drammatici di preoccuparsi per me e per il patrimonio versato – racconta la vittima – mi prospettava il rischio che perdessi quanto capitalizzato rispetto a quel periodo magico". Unacommessa approfittando della fragilità e della solitudine di una vedova, la scrittrice milanese Gabriella Mariangela Ramsperger, 82 anni, che attraverso lo studio legale International Lawyers Associates e l’avvocato Valentina Miceli ha presentato una denuncia alla Procura di Milano, chiedendo l’apertura di un’indagine e il sequestro delle somme versate in diverse tr- oltre- atori che l’hanno convinta a investire in bitcoin su una piattaforma di