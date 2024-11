Zonawrestling.net - Joey Votes:”Roman Reigns sarà parte fondamentale di RAW su Netflix”

si appresta a diventare una figura centrale a RAW mentre la WWE si prepara al tanto atteso debutto dello show su, previsto per il 6 gennaio 2025. Il Tribal Chief, che ha dominato SmackDown per anni, è pronto a focalizzare grandella sua attenzione su RAW nella prima metà del prossimo anno, facendo frequenti apparizioni per elevare il prestigio del brand rosso nella sua nuova casa.Secondo WrestleRadio su Patreon di SportsKeeda’s Backstage Pass,il fulcro della strategia della WWE per trasformare RAW in un appuntamento imperdibile suha riportato: “Ci è stato detto che, stando ai piani attuali, vedremoprotagonista di Monday Night RAW supiù che a SmackDown almeno per la primadell’anno.