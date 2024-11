Ilfattoquotidiano.it - Imane Khelif annulla la sua partecipazione a un evento dell’Oxford Union. Il caso scatenato dalle domande di una ex atleta inglese

L’apparizione programmata per domenica 17 novembre all’Oxforddella pugile, che ha vinto l’oro olimpico a Parigi 2024, è statata. La Oxford Arab Society ha annunciato giovedì sera che l’algerina non avrebbe più preso parte all’incontro a causa di “circostanze impreviste“. All’inizio della giornata era stata inviata una lettera all’Oxforddall’ex olimpionica e studentessa dell’Università di Oxford Mara Yamauchi, in cui esortava gli organizzatori a sostenere un “dibattito rigoroso” e la libertà di parola durante l’. Tuttavia, tre giorni prima dell’incontro,avrebbeto la sua. La Oxford Arabha pubblicato sul suo canale Instagram un comunicato il 14 novembre: “A causa di circostanze impreviste,non potrà partecipare all’in collaborazione con Oxford, e l’è stato quindito”.