Quotidiano.net - I camici bianchi:: "Partecipazione oltre l’85%". Schillaci: non è vero

Leggi su Quotidiano.net

Chiedono "rispetto" e urlano "vergogna" al governo, che ha messo in campo una manovra "senza risorse sufficienti per salvare il Servizio sanitario nazionale ed i suoi professionisti". Medici ed infermieri ieri sono scesi in piazza per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto da Anaao Assomed (medici ospedalieri), Cimo Fesmed e Nursing up: se non basterà, è il messaggio dei sindacati dal palco della manifestazione a Piazza Santi Apostoli a Roma, "andremo avanti, fino alle dimissioni di massa". La protesta ha toccato un’adesione delsecondo i sindacati, ma il ministro della Salute Orazio, al Tg1, sottolinea: "Verificheremo quelli che saranno i dati ufficiali sull’adesione allo sciopero, credo inferiori a questi numeri". È stata comunque bassa l’adesione media in Veneto (sotto il 5%) ed in Umbria è stata invece alta "l’adesione morale": molti medici sono andati al lavoro per garantire lo smaltimento delle liste d’attesa, rinunciando al pagamento della giornata.