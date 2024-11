Movieplayer.it - GTMax, la recensione: un action su due ruote che corre a vuoto

Protagonista diuna ragazza con un grande talento per il motocross, che si ritrova coinvolta, per necessità e imprudenza, in un pericoloso giro criminale. Disponibile su Netflix. Michael e Soélie Carella, fratello e sorella, sono figli d'arte in quanto hanno seguito la passione paterna del genitore, campione di motocross, dal quale hanno ereditato anche tal specifiche abilità. Ma ora l'uomo si trova alle prese con un ingente debito, che rischia non soltanto di portare alla chiusura della scuderia di famiglia ma anche di obbligarlo a vendere le motociclette della compianta moglie, madre dei ragazzi, morta di cancro qualche anno prima. InMichael contatta il suo amico Yacine, il quale gli offre un "lavoro" che potrebbe potenzialmente risollevare, almeno in parte, i loro problemi economici, pur senza .