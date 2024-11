Tpi.it - Don Matteo 14: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Don14: leQuesta sera, giovedì 21 novembre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda ladi Don14, la fiction di successo con protagonista Raoul Bova che torna a vestire i panni di don Massimo. Ma quali sono le? Ecco tutte le informazioni.Nelladi oggi, dal titolo La strada giusta, il Capitano Martini è convinto che Giulia stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato in carcere. Cerca con tutti i mezzi di farla ragionare. Intanto, Vittoria, la sua ex fidanzata di cui è ancora innamorato, si sta per sposare, ma i Carabinieri fermano il futuro sposo poco primacerimonia. Si avvicina il compleanno del Maresciallo e Cecchini ha intuito che gli stanno organizzando una festa a sorpresa: sarà per quello che vede Donpassare per le strade di Spoleto?Don14: ilserieTanti gli attori che entrano neldi Don14 (qui sopra ladi oggi).