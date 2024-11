Costretti a chiudere Stop al programma la decisione di Mediaset è drastica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nonostante le alte aspettative per il ritorno in televisione dopo anni, ilha registrato un significativo calo di ascolti, portandoa considerare una clamorosa chiusura anticipata. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, l’ultima puntata ha raggiunto solo il 10% di share, spingendo i vertici del Biscione e a valutare l’accorpamento delle ultime tre puntate in una o due trasmissioni e quindi mettere fine a quello che sembrava un ottimo investimento per l’azienda. Purtroppo i fatti hanno cambiato le carte in tavola, gli ascolti sono precipitati e anche sui social l’hashtag della trasmissione non è mai entrato in tendenza, cosa che invece, anche se l’ultima puntata è stata un flop a livello di ascolti (mai erano scesi al di sotto dei due milioni di telespettatori) non è mai successo con quello del Grande Fratello, sempre in tendenza nonostante il picco Auditel.