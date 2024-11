Bergamonews.it - Coop e imprese sociali sostenibili, Confcooperative e Coesi aderiscono a Open-es

erative, associazioni edel territorio sempre più orientate allatà, intesa come obiettivo verso cui tendere per proteggere il futuro del Pianeta, sotto il profilo non solo ambientale ma anche sociale e della partecipazione inclusiva, e come leva per dare nuovo impulso al settore. Conferative Bergamo e il centro servizi CSAhanno aderito al progetto-es, iniziativa di sistema volta a favorire la misurazione, la crescita e il miglioramento delle proprie performance Esg (Environmental, Social e Governance) secondo gli standard europei.-es è una piattaforma aperta che consente alle aziende di valutare gratuitamente i risultati in termini dità ambientale e sociale e di capacità di promuoverepartecipate e inclusive, ricevere un piano di sviluppo personalizzato, confrontare le proprie performance con quelle di altre aziende del settore e accedere a risorse utili per implementare soluzioni innovative.