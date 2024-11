Liberoquotidiano.it - Centro: Il 'Coraggio di partire', nasce Costituente Libdem

Roma, 21 nov (Adnkronos) - Il ‘di', in programma al Big theatre di Milano (zona Fiera di Rho) il 23 e il 24 novembre è ladei liberaldemocratici, happening che vede già iscritti a partecipare oltre 1500 persone e che mette insieme Luigi Marattin con Orizzonti liberali, Andrea Marcucci presidente dieuropei, Alessandro Tommasi fondatore di Nos, oltre all'economista Carlo Cottarelli, Franco Debenedetti ed altre associazioni d'area come Liberal forum e Per. Lo annunciano gli organizzatori. "A condurre i lavori Claudio Velardi, direttore del Riformista. Intorno alle 5 libertà fondamentali (delle persone, dei servizi, dei capitali, dei beni e della ricerca della felicità) -si legge in una nota- andrà in scena una vera e propria maratona di interventi sul palco.