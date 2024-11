Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Moncada rivoluziona il centrocampo: da Reda Belahyane a Samuele Ricci. La strategia

Geoffreyildel, da: ecco la strategia sul frontenella sessione invernale die poiin estate. La strategia del direttore dell’area tecnica del club di via Aldo Rossi Geoffreysembra ormai tracciata. Parlare di una sorta di “rivoluzione” aè, quindi, più che legittimo. Sì, perché attualmente almanca proprio un po’ di varietà nella scelte in mezzo al campo.Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, infatti, sono ormai diventati insostituibili, ma con i tanti impegni che ci saranno da affrontare da adesso fino al termine della stagione, Paulo Fonseca avrebbe bisogno di almeno un innesto a. E qui viene in soccorso, classe 2004 del Verona e protagonista assoluto dell’inizio di campionato del club gialloblù.