Bologna, la grande incertezza. Italiano balla tra Dallinga e Castro

Si alzano le quotazioni di Thijs, in vista di una maglia da titolare domenica sera all’Olimpico. Quotazioni tutt’altro che definitive e non dipendenti esclusivamente dal rendimento in allenamento nel corso della sosta dell’olandese, che comunque ha lanciato qualche segnale di risveglio all’Olimpico, contro la Roma, dove si è visto annullare giustamente un gol per involontario ma determinante tocco di mano. Ma era nel posto giusto al momento giusto e ha lottato nello spezzone di gara. Ancora poco, se considerato che il suo rivale per una maglia, Santiago, contro la Roma ha messo sul piatto gol e assist. Il problema è che neppure ieri l’argentino è tornato in gruppo. Niente di preoccupante, a quanto filtra da Casteldebole, dove si è deciso di approfittare della sosta per curare il numero nove, che dal giorno del match casalingo con l’Atalanta risente di un fastidio al polpaccio, eredità di una botta subita.