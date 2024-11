Gaeta.it - Aumento significativo nel numero di donne accolte nei centri antiviolenza D.i.Re

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti statistiche suiD.i.Re mostrano un trend allarmante, con una crescente richiesta di aiuto da parte dellevittime di violenza. Nel corso del 2024, i dati rilevati nei primi dieci mesi indicano un incrementodel 14% neldirispetto all’anno precedente. Crescita della domanda di supportoI dati analizzati sul 97% deiattivi in Italia rivelano un totale di 21.842che hanno cercato assistenza nel periodo in esame. Questa cifra suggerisce che idi supporto stanno diventando sempre più un punto di riferimento per leche affrontano situazioni di violenza. La proiezione annuale, calcolata su base mensile, arriva a un totale stimato di 26.210che potrebbero contattare le strutture entro la fine dell’anno.