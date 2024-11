Zonawrestling.net - AEW: Chris Jericho cede e firma il contratto per il Match Titolato ROH a Full Gear durante AEW Dynamite

La scorsa notte la All Elite Wrestling era a Reading, Pennsylvania, al Santander Arena per l’episodio finale diprima di. Lo show era incentrato sullo sviluppo di diverse storyline principali e sulla risoluzione di alcune questioni irrisolte, tra cui quella di, impegnato a sistemare alcune faccende in vista del pay-per-view.l’episodio di AEWdella scorsa notte, si è svolta ladeltrae Tomohiro Ishii, con Renee Paquette che ha coordinato l’incontro tra i due nel backstage.ha subito chiarito che non avrebbeto alcunsenza che il suo avvocato lo avesse prima esaminato. Renee ha spiegato cheaveva già ila disposizione, ma ciò non ha cambiato l’opinione del Learning Tree.