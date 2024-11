Game-experience.it - Xbox Cloud Gaming, è disponibile lo streaming dei giochi acquistati

Microsoft ha annunciato che da oggi è possibile giocare ini proprigrazie ad, introducendo di conseguenza il supporto alla tecnologia dianche con i titoli che non sono inclusi nella line-up offerta dal Game Pass.Il colosso di Redmond ha comunque precisato che la novità in questione si trova attualmente in una fase di beta, supportando nello specifico i seguenti 50:Animal WellAssassin’s Creed MirageAvatar: Frontiers of PandoraBalatroBaldur’s Gate 3Banishers: Ghosts of New EdenCall of Duty: Modern Warfare 2 (2022)The Casting of Frank StoneCyberpunk 2077Dragon Quest III HD-2D RemakeDredgeDying Light 2: Stay HumanFarming Simulator 25Fear the SpotlightFinal Fantasy XIV OnlineFinal FantasyFinal Fantasy IIFinal Fantasy IIIFinal Fantasy IVFinal Fantasy VFinal Fantasy VIHadesHarry Potter: Campioni di QuidditchHigh On LifeHitman: World of AssassinationHogwarts LegacyHouse Flipper 2Kena: Bridge of SpiritsLEGO Harry Potter CollectionLife is Strange: Double ExposureMetro ExodusMortal Kombat 1NBA 2K25PGA Tour 2K23PhasmaphobiaPrince of Persia: The Lost CrownRust Console Edition7 Days to DieStar Wars OutlawsStrayThe Crew MotorfestThe Outlast TrialsThe Plucky SquireThe Witcher 3: Wild HuntTom Clancy’s The Division 2TopSpin 2K25UndertaleVisions of ManaWarhammer 40.