Violenze in carcere | i testi della procura ‘salvano’ gli agenti

Tempo di lettura: 2 minutiIl processo sulle presunte torture ai danni di detenuti avvenute neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020, durante la stagione delle proteste e delle rivolte nei penitenziari causa lockdown da Covid – 105 gli imputati tra poliziottipenitenziaria, funzionari del Dipartimento dell’amministrazione delle carceri (Dap) e medici dell’Asl di Caserta – sta arrivando alla fase conclusiva dell’escussione deimoni detenuti all’epoca dei fatti presso il reparto Nilo delcasertano, dove avvennero i pestaggi.E nelle ultime udienze iesaminati, non appartenenti al gruppo degli oltre 150 detenuti vittime costituitesi nel processo come parte civile, quasi tutti già sentiti nei mesi scorsi, stanno descrivendo uno spaccato in parte diverso rispetto alla tesi accusatoria, con numerose dichiarazioni a favore deglipenitenziari imputati.