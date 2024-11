Verona-Inter | designato l’arbitro del match Un precedente da Scudetto

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la sosta nazionali di queste due settimane, l’ultima del 2024, si torna in campo questo weekend nei rispettivi campionati nazionali. Anche la Serie A è pronta a ripartire. La 13ª giornata si aprirà proprio con l’che, sabato pomeriggio alle ore 15:00, aprirà il turno in trasferta sul campo dell’Hellas.In vista della giornata che partirà sabato, questa mattina l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Serie A. Per la partita del Bentegodi è stato scelto il giovane arbitro Andrea Colombo.Colombo: i precedenti con l’Classe 1990 e della sezione di Como, Andrea Colombo sarà il direttore della sfida tra. Per lui è il quinto incrocio con i nerazzurri e diciamo che può essere considerato un portafortuna. Infatti, nei quattro precedenti in cui Colombo ha arbitrato l’, quest’ultima ha sempre portato a casa i tre punti in palio.