Zonawrestling.net - UFC Corner #241 La capra scappa dal tasso

Leggi su Zonawrestling.net

Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore all’immenso Madison Square Garden di New York, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 241 con UFC, oggi sui vostri schermi in occasione dell’attesissimo UFC 309: Jones Vs Miocic.165lb Catchweight bout: Mauricio Ruffy Vs James “Goku” LlontopHa inizio l’attesissimo ritorno nella gabbia di Ruffy, che oggi adotta un approccio ben più calibrato rispetto al debutto, probabilmente complice il cambio d’avversario all’ultimo minuto; il round è in chiaro favore del brasiliano, a segno con un perfetto Cross che toglie temporaneamente l’equilibrio a Llontop, che arriva alla fine della ripresa. Il secondo round è meno equilibrato, con Ruffy che impone la sua superiorità e scuote ripetutamente il peruviano, fino a mandarlo a terra con un perfetto montante sinistro d’incontro.