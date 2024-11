Lanazione.it - Tamponamento tra camion e auto sull’autostrada A1: dieci chilometri di coda

Firenze, 20 novembre 204 –di, a tanto è arrivata la lunghezza del serpentonemobilistico che si creato in seguito aldi duee dueall’altezza del bivio con la A1 Panoramica in direzione Firenze. Percorsi alternativi I due mezzi pesanti si sono scontrati poco dopo le 12 di oggi, 20 novembre, sull’strada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Badia e il bivio con la A1 Panoramica. Idisono appunto arrivati ain poco tempo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale distrade per l'Italia. Il traffico viene fatto transitare su una corsia verso Firenze. Percorsi alternativi Aglimobilisti dei soli veicoli leggeri,strade, consiglia di percorrere la A1 Panoramica.