Anteprima24.it - Sbanda con l’auto e si ribalta: 21enne in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la mattinata di oggi, 20 novembre, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sulla SS 90, in contrada Scarnecchia, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. Il veicolo, dopo averto, è uscito di strada e si èto.La conducente, una ragazza di 21 anni originaria della zona, è rimasta intrappolata nell’abitacolo. Dopo essere stata liberata dai Vigili del Fuoco, è stata affidata al personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasferimento al localeper ricevere le necessarie cure mediche.L’area è stata successivamente messa in sicurezza.L'articolocone siinproviene da Anteprima24.it.